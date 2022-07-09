Путин обратился к российским мусульманам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с главным праздником Курбан-байрам, отметив их активное участие в реализации масштабных благотворительных, образовательных и просветительских инициатив в стране. Обращение главы государства зачитал в субботу утром в Московской соборной мечети глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время своей проповеди по случаю праздника Курбан-байрам.

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"Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", - говорится в обращении президента, которое процитировал Гайнутдин.

Деятельность мусульманской общины "очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе", отмечается в послании главы государства.

"Мы выражаем признательность и поддержку нашему политическому лидеру и возносим Аллаху молитвы даровать помощи и успехов в его государственном служении", - отметил со своей стороны муфтий.