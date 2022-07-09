Посольство РФ: США затягивают конфликт на Украине любой ценой

Американские власти отправляют Украине новые вооружения, в том числе смонтированные на колесном шасси комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поскольку хотят любыми средствами затянуть конфликт, а также восполнить потери Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в США.
«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — следует из сообщения в ответ на желание Вашингтона предоставить Украине новый пакет военной помощи, включающей четыре РСЗО HIMARS.
«Тезис высокопоставленных представителей США о том, что ПВН [продукция военного назначения] используется украинцами в оборонительных целях несостоятелен. Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса, — считают в посольстве.
«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей. Цель Российской Федерации — положить конец террору киевского режима. Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — говорится в заявлении дипмиссии.
8 июля президент США Джо Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. В него помимо четырех РСЗО HIMARS войдут боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и другое оборудование.