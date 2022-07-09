Посольство РФ: США затягивают конфликт на Украине любой ценой

«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей. Цель Российской Федерации — положить конец террору киевского режима. Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — говорится в заявлении дипмиссии.