Хамство и мракобесие: РФ возмутили новые санкции Канады

«Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий. Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении.