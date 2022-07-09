Хамство и мракобесие: РФ возмутили новые санкции Канады

Очередные санкции против России со стороны Канады, включающие в себя ограничения против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются хамством, на которое будет дан ответ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской дипломатической миссии в Оттаве.
«Новый антироссийский выпад режима [премьер-министра Джастина] Трюдо еще раз подтверждает бессилие официальной Оттавы. Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее. Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», — говорится в сообщении посольства.
Там назвали «беспрецедентным» включение в список ограничений Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру. После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий. Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении.
8 июля Канада ввела санкции в отношении 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, российских журналистов. Ограничения наложены на Первый канал, RT, Sputnik, Vesti.Ru, НТВ, информационное агентство Регнум, ВГТРК, «Газпром-медиа», телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» и медиахолдинг «Национальная медиа группа». Также в список попали Россотрудничество и Роскомнадзор.