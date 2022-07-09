Названы «три рычага» России в отношениях с Западом

У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение в отношениях с Западом на фоне кризиса на Украине, пишут СМИ.

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«Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», – заявил Ульрих Райц в статье для Focus.

В частности, он указал, что Запад не смог дипломатически изолировать Россию, о чем свидетельствует встреча глав МИД стран G20, на которой многие государства отказались от критики в адрес Москвы по Украине, передает РИА «Новости».

Кроме того, Запад не смог изолировать Россию экономически, поскольку зависит от ее энергоресурсов – так, Германия боится закрытия газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание на неопределенный срок. заявил Райц.

При этом Россия выражает готовность к ведению переговоров по Украине, о которой заявил глава российского государства Владимир Путин. Москва подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе. По словам Путина, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.