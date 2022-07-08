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29 минут назад

Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН по вопросу помощи Сирии

Газета.Ruиещё 2

При голосовании в Совете безопасности ООН по резолюции о помощи Сирии Россия применила право вето. Об этом сообщает ТАСС.

Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН по вопросу Сирии
Фото: ReutersReuters

Согласно проекту резолюции, подготовленному Ирландией и Норвегией, механизм трансграничной помощи Сирии продлевался на год, до июля 2023 года.

Уточняется, что Китай воздержался при голосовании. Остальные члены Совбеза поддержали проект.

Ранее Россия созывала встречу Совбеза ООН по теме неонацизма и фашизма на Украине. Как заявил постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский, встреча является "ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию", обвиняя российскую сторону в "преувеличении масштаба проблемы".

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Ранее также посол в КНР Денисов заявил, что Россия выступает за расширение СБ ООН для его демократизации за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран.

Политика,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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