Москва и Минск подпишут меморандум по биологической безопасности

"Принять предложение МИД России <...> о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь по вопросам обеспечения биологической безопасности. МИД России подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.