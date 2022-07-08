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42 минуты назад

Москва и Минск подпишут меморандум о взаимопонимании по биологической безопасности

ТАСС

Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Москва и Минск подпишут меморандум по биологической безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принять предложение МИД России <...> о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь по вопросам обеспечения биологической безопасности. МИД России подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Политика,Михаил Мишустин,МИД России,Правительство РФ,
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