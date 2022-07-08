В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
41 минуту назад

ЕК заявила о скором решении вопроса калининградского транзита

Lenta.ru

Еврокомиссия (ЕК) заверила, что вопрос с транзитом грузов в Калининград будет решен в скором времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова рассказала о переговорах с Литвой и ЕК по блокаде Калининграда
Фото: ТАССТАСС

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — сказала она.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Москва рассчитывает на то, что ЕК и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в Калининградскую область.

«Только оголтелая русофобия»: Лавров о совещании глав МИД на G20

С 18 июня Литва ввела запрет на транзит в Калининград ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения затронули от 40 до 50 процентов грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

Власти России назвали такое решение блокадой, часть европейских стран, в том числе Германия, потребовали от республики начать пропуск грузов.

Позднее Алиханов выступил с предложением полностью запретить ввоз и вывоз иностранной продукции в Россию через страны Прибалтики. Согласно его предложению, это коснется транзитных грузов, перевозимых по России, в том числе направляющихся в прибалтийские порты из Азии. Глава региона подчеркнул, что данная мера будет иметь издержки и для России.

Политика,Антон Алиханов,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители