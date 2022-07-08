Захарова высказалась о бойкоте России на СМИД G20 со стороны Запада

Страны G7 намеревались превратить СМИД "Большой двадцатки" в очередное подобие скандала, но им это не удалось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, страны "семерки" натравили западные СМИ с тем, чтобы те придумали "бойкот" России на саммите, однако со стороны РФ бойкота не было, а со стороны западных политиков он провалился - 13 стран-участниц не собирались принимать в этом участие. При этом страна-организатор саммита - Индонезия - сделала все, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне, добавила она.

"Когда на практике бойкот просто провалился и обернулся бойкотом самой "семерки", тогда они натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отработали", - добавила она.