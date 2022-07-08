Захарова высказалась о бойкоте России на СМИД G20 со стороны Запада

Страны G7 намеревались превратить СМИД "Большой двадцатки" в очередное подобие скандала, но им это не удалось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, страны "семерки" натравили западные СМИ с тем, чтобы те придумали "бойкот" России на саммите, однако со стороны РФ бойкота не было, а со стороны западных политиков он провалился - 13 стран-участниц не собирались принимать в этом участие. При этом страна-организатор саммита - Индонезия - сделала все, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне, добавила она.
"Когда на практике бойкот просто провалился и обернулся бойкотом самой "семерки", тогда они натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отработали", - добавила она.
Ранее в некоторых западных СМИ появилась информация, что глава российского МИД пропустил выступление коллеги из ФРГ Анналены Бербок. Кроме того, по утверждениям некоторых западных изданий, Сергей Лавров якобы покинул Индонезию раньше запланированного срока и не примет участие в вечерней сессии мероприятия. Комментируя это, Захарова подчеркнула, что вместо решения вопросов, непосредственно связанных с экономикой, финансами и продовольствием, страны "семерки" всячески "пытались превратить (встречу, - прим. "РГ") в очередное подобие междусобойчика и скандала", но "у них это не получилось".