«Только оголтелая русофобия»: Лавров о совещании глав МИД на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИД «Группы двадцати» (G20) западным министрам были заданы нелицеприятные вопросы, но те не смогли на них ответить.

«Полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам. Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, двадцатка и создавалась», – приводит его слова ТАСС.

Лавров также сообщил, что Россия на совещании глав МИД (СМИД) «Группы двадцати» (G20) разъяснила истоки продовольственного и энергетического кризиса.

«По продовольственной, энергетической безопасности очень подробно в соответствии с теми разъяснениями, которые неоднократно давал президент [России Владимир] Путин в своих выступлениях, показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году», – сказал министр.

Западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи «Группы двадцати».

«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, и предупредил тех, кто отказывается от мирного урегулирования, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.

Кроме того, Лавров заявил, что западные страны должны перестать искусственно блокировать поставки зерна из России.

«Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», – указал он.

В Кремле ранее заявляли, что российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен.

Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

Раздвоенность мнений западных стран по украинскому вопросу показывает, что они заботятся не об Украине и ее безопасности, а об идеологии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20).

"Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили предыдущие месяцы, и попросил их определиться, чего они все-таки хотят, - указал министр. - Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное - идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом".

При этом Лавров подчеркнул, что "если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем".

"Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно, и с чем, конечно же, смириться мы не можем", - указал глава МИД РФ.

По его словам, в ходе дискуссии западные партнеры "уходили от того, чтобы следовать мандату G20, заниматься вопросами мировой экономики, нахождением договоренностей для того, чтобы в рамках ООН можно было достигать решений, связанных с устойчивым развитием, и сбивались практически сразу, когда брали слово, на оголтелую критику РФ в связи с ситуацией на Украине".

Как передает корреспондент ТАСС, Лавров на встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 сидел между главами МИД Мексики и Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объявивший об уходе в отставку премьер Британии Борис Джонсон является человеком, прежде всего держащимся за власть ради собственной политической карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

«Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать», — сказал он на пресс-конференции на полях саммита глав МИД G20.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Москва хочет видеть в новом премьере Великобритании.

Накануне Джонсон на фоне скандала со своим протеже Кристофером Пинчером, устроившим пьяный дебош в частном клубе, и массовыми отставками чиновников обратился к нации и объявил о решении оставить занимаемый пост премьера и лидера консерваторов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в групповом фотографировании министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за его присутствия. Слова глава российского МИД передает РИА Новости.

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заявил Лавров, уточнив, что на саммит его пригласила Индонезия.

В пятницу, 8 июля, стало известно, что традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел на встрече G20 была отменена из-за присутствия России и нежелания ряда представителей принимать в ней участие вместе с Лавровым.

Ранее сообщалось, что Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России на саммите в Индонезии. Глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями официальной Москвы.

Россия выступает против попыток ряда стран подорвать работу многосторонних форматов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я ценю позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки. Кто бы что ни думал о ком-то из нас, мы не должны подрывать многосторонние форматы", - заявил Лавров на встрече с главой МИД Бразилии Карлосом Альберту Франку Франсой, которая прошла на полях министерской встречи Группы двадцати.

Многие партнеры Российской Федерации на совещании глав МИД (СМИД) «Большой двадцатки» (G20) дали четкий сигнал о неприемлемости изоляции Москвы и негативных последствиях антироссийских санкций. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ по итогу СМИД с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В документе указано, что в ходе мероприятия дипломаты обсуждали объективные причины экономических шоков, «которые имеют многофакторную природу». В том числе речь идет «спровоцированной Западном» инфляции, которая возникла в период пандемии коронавируса, а также о нарушении трансграничных цепочек поставок и осложнение геополитической обстановки.

«Многими партнерами дан четкий сигнал о неприемлемости изоляции России, негативных последствиях односторонних санкций», — заявили в МИД РФ.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался присутствовать и не пришел на официальный ужин глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) из-за вероятности присутствия на встрече его российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News (KN).

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы [МИД Японии] будет неуместным», — говорится в публикации об отказе Хаяси ужинать в присутствии российского коллеги.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в случае участия России в работе форума «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии доверие к этой организации и ее авторитету со стороны Еврокомиссии (ЕК) может быть потеряно. По ее словам, участие России в работе G20 «может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет встречу глав МИД стран G20 в Индонезии, пишет Der Spiegel, ссылаясь на представителя российского дипведомства Марию Захарову. По ее словам, после официального пресс-подхода он сразу вылетит в Россию.

Лавров все еще ведет двусторонние переговоры, после чего обратится к прессе и уедет, — сказала Захарова.

Сообщается, что российский министр пропустит официальную трапезу и совещания, намеченные на вторую половину дня.

Отъезд министра происходит на фоне скандала с его прибытием на G20. Ряд западных политиков призывали бойкотировать главу российского МИД на саммите.

В начале встречи традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20 было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и ряда других стран фотографироваться вместе с Лавровым.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о провале бойкота РФ со стороны государств Запада на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, где присутствуют главы МИД стран-участниц.

По ее словам, все западные СМИ, освещающие мероприятие, пытаются выяснить, «кто кого в результате бойкотировал», считают время присутствия министров в зале, наблюдают за их перемещениями.

«А Лавров выходил из зала?», «А он до конца кого дослушал?», «А на обед он остается?», «А вчера на ужине он ужинал?», «А когда он улетает?»…», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что сегодня Запад не интересуется ни продовольствием, ни миграцией, ни энергетикой.

«У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», — написала дипломат, указав, что если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то они смогли бы понять, что означает провал бойкота до его начала.

«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.

«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.

Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня».

«Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов