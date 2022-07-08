Домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом, заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Все спекуляции насчёт этого являются провокацией... Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, такой механизм будет вреден и контрпродуктивен в стране.