Домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом, заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Все спекуляции насчёт этого являются провокацией... Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, такой механизм будет вреден и контрпродуктивен в стране.
Ранее Бурматов допустил, что Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины.