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1 час назад

Депутат Бурматов заявил, что налога на домашних животных в России не будет

RT на русскомиещё 1

Домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом, заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Все спекуляции насчёт этого являются провокацией... Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, такой механизм будет вреден и контрпродуктивен в стране.

Ранее Бурматов допустил, что Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины.

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