СФ одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Документ наделяет генпрокурора и его замов правом запретить на территории РФ СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ. Также генпрокурор и его заместители смогут отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, в том числе материалов, "выражающих явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ", а также дискредитирующих Вооруженные силы РФ.