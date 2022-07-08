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35 минут назад

СФ одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом

ТАССиещё 1

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

СФ одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом
Фото: council.gov.rucouncil.gov.ru

Документ наделяет генпрокурора и его замов правом запретить на территории РФ СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ. Также генпрокурор и его заместители смогут отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, в том числе материалов, "выражающих явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ", а также дискредитирующих Вооруженные силы РФ.

Политика,Совет Федерации,
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