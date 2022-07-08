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1 час назад

Матвиенко назвала вынужденной мерой запрет британским дипломатам посещать Совфед

Алиса Селезнёва

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала решение об отказе представителям Великобритании в посещении Совета Федерации «вынужденной» мерой, которая стала ответом на запрет российским дипломатам посещать британский парламент. Ее слова приводит «Парламентская газета».

«Мы с каждым днем стакиваемся с, мягко говоря, неправомерными решениями. Великобритании есть чем заняться, пусть позанимались бы своими внутренними делами. А они запрещают проход в свой парламент нашим дипломатам — когда такое вообще было?» — заметила она.

По словам Матвиенко, вводя ответные меры, российские парламентарии рассчитывают, что их британские коллеги одумаются, так как даже в «самые трудные времена» дипломатов не ограничивали в посещении органов власти.

По словам председателя комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслава Тимченко, в возможности посещать Совфед будет отказано как послу Великобритании в России, так и другим дипломатическим сотрудникам британского посольства, пишет РИА Новости.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал действия британских властей «хамской дипломатической выходкой». Россия должна проявлять твердость в отстаивании своих позиций и чести, подчеркнул он.

Сенаторы запретили британскому послу посещать здание Совфеда

Великобритания начала вводит масштабные антироссийские санкции после начала Россией 24 февраля спецоперации на Украине. В марте ограничения были введены в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ. Затем санкционный список регулярно пополнялся.

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