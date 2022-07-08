В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Рябков: США просили признать наемников на Украине комбатантами

Алиса Селезнёва

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США обратились к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами. Об этом пишет РИА Новости.

Рябков рассказал о связанной с наемниками на Украине просьбе США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», — сказал замминистра, добавив, что тема не получила продолжения.

Он также отметил, что участие иностранных наемников на стороне ВСУ — стало «новым серьезнейшим проблемным моментом» в отношениях России и Запада. Рябков добавил, что следствие будет устанавливать обстоятельства появления иностранных наемников в зоне боевых действий и их роль.

Зеленский раскрыл планы Украины относительно НАТО

Комбатанты — те, кто непосредственно участвует в боях в составе одной из сторон конфликта и получает в этом качестве особый юридический статус. Попав в плен они имеют право на обращение с ними как с военнопленными. Кроме того, на них распространяется освобождение от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии - 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна.

Политика,Сергей Рябков,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители