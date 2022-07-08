Рябков рассказал о связанной с наемниками на Украине просьбе США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США обратились к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами. Об этом пишет РИА Новости.

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«Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», — сказал замминистра, добавив, что тема не получила продолжения.

Он также отметил, что участие иностранных наемников на стороне ВСУ — стало «новым серьезнейшим проблемным моментом» в отношениях России и Запада. Рябков добавил, что следствие будет устанавливать обстоятельства появления иностранных наемников в зоне боевых действий и их роль.

Комбатанты — те, кто непосредственно участвует в боях в составе одной из сторон конфликта и получает в этом качестве особый юридический статус. Попав в плен они имеют право на обращение с ними как с военнопленными. Кроме того, на них распространяется освобождение от уголовной ответственности.