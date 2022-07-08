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4 минуты назад

Путин выразил соболезнования семье Абэ

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин обратился к семье Абэ после смерти политика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ», - говорится в телеграмме.

Глав государства отметил, что оборвалась жизнь выдающегося государственного деятеля, который много сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», - отмечается в телеграмме Владимира Путина.

Синдзо Абэ был ранен сегодня во время уличного выступления в городе Нара. 67-летнего политика доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Дважды выстреливший в политика 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан. Он объяснил свой поступок тем, что был недоволен работой Абэ на посту премьер-министра.

Синдзо Абэ скончался после покушения

Абэ, до своей отставки занимавший пост главы японского правительства самое длительное время в новейшей истории страны, выступал за укрепление отношений между США и Японией, а также хотел улучшить отношения с Россией и подписать между странами мирный договор.

Политика,Синдзо Абэ,Владимир Путин,
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