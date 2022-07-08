Песков: РФ использует на Украине лишь часть своего потенциала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил фразу президента России Владимира Путина о том, что Россия еще «всерьез ничего не начинала» на Украине. Об этом пишет ТАСС.
По словам Пескова, слова главы государства говорят о том, что потенциал России велик, поэтому лишь часть его используется во время спецоперации на Украине.
«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», - сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин назвал трагедией для украинского народа желание Запада воевать с Россией до последнего украинца. При этом он подчеркнул, что РФ «по большому счету всерьез еще ничего не начинала».
Глава государства также напомнил, что к нынешней ситуации привело то, что Запад организовал и поддержал на Украине «антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе».