Кремль отреагировал на смерть Абэ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко опечалены смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был истинным патриотом своей страны. Об этом пишет РИА Новости.

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Синдзо Абэ получил сегодня огнестрельные ранения во время уличного выступления в рамках избирательной кампании. Его доставили в больницу «без признаков жизни». Медики провели Абэ переливание крови, но спасти его не удалось. Дважды выстреливший в политика 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан, он заявил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его работой на посту премьер-министра.

По словам официального представителя Кремля, президент России направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью Синдзо Абэ.

«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ», - заявил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что бывший премьер-министр Японии был патриотом и всегда отстаивал интересы своей страны. При этом Песков отметил, что, благодаря стремлению Синдзо Абэ решать все вопросы дипломатическим путем, у него сложились рабочие, конструктивные отношения с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Мы глубоко соболезнуем всему народу Японии», - заявил пресс-секретарь президента России.