Лавров прокомментировал срыв церемонии фотографирования на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя срыв госсекретарем США традиционной общей фотосессии министров G20, отметил, что он и не приглашал Энтони Блинкена фотографироваться. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: t.me/MID_Russia t.me/MID_Russia

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл на Бали на встречу министров стран G20, отказался от участия в традиционной совместной фотосессии из-за присутствия там российской стороны. Агентство Киодо отметило, что фотосессия была «отложена».

Комментируя ситуацию, Лавров напомнил, что сам «никого никуда не приглашал».

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться - я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», - заметил министр иностранных дел России.

При этом главной темой общения Лаврова с прессой на саммите стал кризис на Украине. Глава МИД РФ подчеркнул, что если страны Запада хотят добиться военной победы Украины, то говорить с их представителями России не о чем.