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37 минут назад

Лавров прокомментировал срыв Блинкеном церемонии фотографирования на G20

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя срыв госсекретарем США традиционной общей фотосессии министров G20, отметил, что он и не приглашал Энтони Блинкена фотографироваться. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров прокомментировал срыв церемонии фотографирования на G20
Фото: t.me/MID_Russiat.me/MID_Russia

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл на Бали на встречу министров стран G20, отказался от участия в традиционной совместной фотосессии из-за присутствия там российской стороны. Агентство Киодо отметило, что фотосессия была «отложена».

Комментируя ситуацию, Лавров напомнил, что сам «никого никуда не приглашал».

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться - я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», - заметил министр иностранных дел России.

При этом главной темой общения Лаврова с прессой на саммите стал кризис на Украине. Глава МИД РФ подчеркнул, что если страны Запада хотят добиться военной победы Украины, то говорить с их представителями России не о чем.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров досрочно покинет саммит министров стран G20. Он не будет принимать участие в официальном обеде и вечерней сессии встречи.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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