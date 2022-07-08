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32 минуты назад

Матвиенко назвала вынужденной мерой запрет послу Великобритании посещать здания Совфеда

ТАСС

Решение комитета Совета Федерации по регламенту запретить послу Великобритании и дипломатическим сотрудникам посольства посещать здания верхней палаты является вынужденной ответной мерой на неправомерные действия британского парламента. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко прокомментировала запрет на вход в здание Совфеда британским дипломатам
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее решение сенаторы приняли в пятницу в ответ на решение английского парламента ввести ограничения для российского посла.

"Это вынужденная ответная мера с нашей стороны. Может быть, наши коллеги там одумаются", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании.

Она отметила, что Россия с каждым днем сталкивается все с новыми "неправомерными и надуманными решениями". "Великобритании есть сейчас чем заниматься. Пусть позанимались бы внутренними делами, а они запрещают российским дипломатам посещать парламент. Это что такое? Это когда такое было?" - возмутилась Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что такого не было "даже в самые трудные времена". "Для этого и есть дипломаты, чтобы налаживать диалог, дипломатические отношения", - отметила она.

Политика,Валентина Матвиенко,Парламент Великобритании,Совет Федерации,
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