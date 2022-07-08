Матвиенко прокомментировала запрет на вход в здание Совфеда британским дипломатам

Решение комитета Совета Федерации по регламенту запретить послу Великобритании и дипломатическим сотрудникам посольства посещать здания верхней палаты является вынужденной ответной мерой на неправомерные действия британского парламента. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Соответствующее решение сенаторы приняли в пятницу в ответ на решение английского парламента ввести ограничения для российского посла.

"Это вынужденная ответная мера с нашей стороны. Может быть, наши коллеги там одумаются", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании.

Она отметила, что Россия с каждым днем сталкивается все с новыми "неправомерными и надуманными решениями". "Великобритании есть сейчас чем заниматься. Пусть позанимались бы внутренними делами, а они запрещают российским дипломатам посещать парламент. Это что такое? Это когда такое было?" - возмутилась Матвиенко.