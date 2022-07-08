Основные заявления Лаврова по итогам СМИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам участия в совещании глав МИД (СМИД) G20. Основной темой выступления стал украинский кризис.

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По словам Лаврова, если Запад добивается военной победы Украины, то говорить с ним не о чем. Министр подчеркнул, что таким образом Запад не дает Украине перейти к мирному процессу. Он также указал на раздвоенность позиции западных стран по украинскому вопросу.

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Также глава МИД затронул тему вывоза украинского зерна. По его словам, Россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по этому вопросу.

«Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря, Украина - Россия -Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», - сказал министр, добавив, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Также Лавров заявил, что Россия на СМИД G20 показала готовность выполнять все обязательства по поставкам дешевых энергоносителей.

«Показали нашу готовность выполнять все обязательства Российской Федерации и по поставкам дешевых, доступных энергоносителей, углеводородов, нефти и газа», - сказал он.

Министр также затронул тему отставки британского премьера Бориса Джонсона. По его словам, за время пребывания на своем посту Джонсон доказал, что он — человек, который гоняется за внешними эффектами и держится за власть и стремился «всячески приподнимать» свою политическую карьеру.

Лавров также прокомментировал игнорирование странами G7 приветственного ужина в первый день СМИД.

«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7 - прим.) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», - отметил министр.

Кроме того, Лавров сообщил, что на выступлении на СМИД G20 он выразил слова сочувствия в связи с произошедшим с экс-премьером Японии Синдзо Абэ.