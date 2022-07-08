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17 минут назад

«Ушел и ушел»: Лавров об отставке Джонсона

Алиса Селезнёва

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ушедший в отставку премьер Британии Борис Джонсон пытался изолировать Россию, но в итоге его же партия изолировала его самого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ушел - и ушел. <…> Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами», - сказал российский министр.

По его мнению, Джонсон держался для власть и стремился «всячески приподнимать» свою политическую карьеру.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

В США отреагировали на отставку Джонсона

Первоначально Джонсон противился требованиям соратников об отставке, на фоне этого более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Политическому кризису в Британии предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в коронавирусных вечеринках.

Отставку Джонсона ранее также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он очень нас не любит, мы его тоже», - сказал он.

Джонсон выразил надежду, что к власти в Лондоне придут «более профессиональные политики, которые поймут, что проблемы надо решать через диалог».

Политика,Видео,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,Консервативная партия,
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