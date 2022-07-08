Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых