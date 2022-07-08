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1 час назад

Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.

Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
Фото: ТАССТАСС

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых

«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.

Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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