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31 минуту назад

Посол России осудил «варварское нападение» на Абэ

Деловая газета "Взгляд"

Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Посол России осудил «варварское нападение» на Абэ
Фото: ReutersReuters

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», – говорится в сообщении российского посольства в Telegram.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

Политика,Михаил Галузин,Синдзо Абэ,ЛДПР,
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