Посол РФ в Токио прокомментировал нападение на Абэ

Посол России в Токио Михаил Галузин молится о здоровье экс-премьера Японии Синдзо Абэ и осуждает варварское покушение на него.

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"Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", - приводятся слова Галузина в сообщении посольства, опубликованном в пятницу в Telegram-канале диппредставительства.

Покушение на Абэ произошло около полудня в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину.