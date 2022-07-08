Посол РФ в Токио прокомментировал нападение на Абэ

Посол России в Токио Михаил Галузин молится о здоровье экс-премьера Японии Синдзо Абэ и осуждает варварское покушение на него.
"Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", - приводятся слова Галузина в сообщении посольства, опубликованном в пятницу в Telegram-канале диппредставительства.
Покушение на Абэ произошло около полудня в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что Абэ находится "в состоянии остановки сердца и легких", но его смерть не подтверждена. Нападавший задержан, его мотивы неизвестны. Ранее он служил в японских ВМС.