Россия созовет заседание Совбеза ООН по Украине

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

Полянский заявил, что Россия созовет заседание Совбеза ООН 11 июля. По его словам, встреча будет посвящена событиям на Украине.

«В понедельник, 11 июля, в 15.00 [22.00 по Москве] мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине. Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы», — сообщил зампостпреда России в ООН.

Полянский добавил, что докладчики, представляющие Россию, дадут исторический обзор украинского нацизма, а также его актуальное состояние. Кроме того, они покажут фотографии и видеоматериалы. При этом Полянский не назвал имена докладчиков, отметив, что пока не станет этого делать.