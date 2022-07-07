Путин назвал побочный эффект начала спецоперации

Начало специальной военной операции на Украине не было связано с укреплением суверенитета, это побочный эффект, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, пишет РИА Новости.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Kremlin Pool / Global Look Press

По словам главы государства, некоторые политики отметили, что спецоперация ведет к укреплению суверенитета России. «Это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью — это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект», — уточнил российский лидер.

Он назвал основной целью военных действий защиту Донбасса и укрепление безопасности самой России.