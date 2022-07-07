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1 час назад

Путин назвал побочный эффект начала спецоперации

Lenta.ruиещё 5

Начало специальной военной операции на Украине не было связано с укреплением суверенитета, это побочный эффект, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, пишет РИА Новости.

Путин назвал побочный эффект начала спецоперации
Фото: Kremlin Pool / Global Look PressKremlin Pool / Global Look Press

По словам главы государства, некоторые политики отметили, что спецоперация ведет к укреплению суверенитета России. «Это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью — это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект», — уточнил российский лидер.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Он назвал основной целью военных действий защиту Донбасса и укрепление безопасности самой России.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил Путин. Он указал на то, что в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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