Путин предупредил говорящий о победе на Украине Запад

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции. Его слова приводит ТАСС.

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Глава государства также заявил, что Москва открыта к мирным переговорам по поводу ситуации на Украине, однако не стоит затягивать этот процесс.

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В конце мая во время телефонных переговоров Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем западные политики призвали Москву завершить российскую военную спецоперацию дипломатическим путем. В Берлине и Париже уверены, что Путину необходимо сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле сообщили, что готовы к диалогу, но он заморожен по инициативе Киева.

Зеленский неоднократно подтверждал свою готовность к мирным переговорам с Россией. 7 июня он заявил, что тупиковая ситуация в конфликте — это «не вариант». Любая война, отметил украинский лидер, должна заканчиваться за столом переговоров.

Путин о планах Запада победить Россию на поле боя: «Пусть попробуют»

Путин ответил на заявления Запада о планах победить Россию на поле боя словами «путь попробуют».

Он указал, что Москва не отказывается от мирных переговоров, однако с ней будет тем сложнее договариваться, чем дальше зайдет ситуация вокруг Украины.

Конфликт на Украине развязал коллективный Запад

Путин подчеркнул, что конфликт на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав переворот в 2014 году, а затем события в Донбассе. По словам президента, западные страны намеренно провоцировали конфликт, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией.

Глава государства добавил, что Запад уже проиграл с момента объявления спецоперации, поскольку ее начало означает переход от «либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру». Любые попытки навязать свой миропорядок обречены на провал, сказал российский лидер.

Путин также заявил, что конечный результат специальной военной операции на Украине будет достигнут в любом случае. Он подчеркнул, что российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи — настоящие герои, которые ради Родины рискуют жизнью. Президент указал на необходимость консолидированной поддержки Вооруженных сил России.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения России и Запада

Президент России заявил, что коллективный Запад на протяжении нескольких десятилетий ведет себя агрессивно, игнорирует предложения России о создании системы безопасности в Европе и предупреждения о недопустимости расширения НАТО на Восток, отклоняет инициативы о совместной работе в сфере противоракетной обороны. Кроме того, западные страны, по словам Путина, считают абсурдной идею включения Москвы в Североатлантический альянс.

29 июня лидеры НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

Кроме того, Североатлантический альянс увидел угрозы в действиях России на востоке и юге от границ альянса, а также на Крайнем Севере, в Балтийском, Черном и Средиземном морях.

Россия адаптируется к санкциям

Путин заявил, что Запад своими санкциями пытался не просто нанести удар по российской экономике, но посеять раздор в обществе, деморализовать людей. Однако он не достиг своей цели.

По словам президента, рестрикции создают для России трудности, но они не насколько значимы, насколько рассчитывали инициаторы «экономического блицкрига».

Путин подчеркнул, что государству удалось минимизировать негативные последствия враждебных шагов Запада, а уход иностранных компаний даже помог ряду отраслей.