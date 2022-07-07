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34 минуты назад

Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»

Lenta.ru

На Западе часто говорят о том, что они хотят победить Россию на поле боя. В таком случае им и правда стоит попробовать, ответил подобной фразой президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет», — предложил глава государства на встрече с лидерами думских фракций.

2 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны «тяготеют к апокалипсису», однако нужно говорить о чем-то более конструктивном. Он также выразил надежду на наличие политической воли коллективного Запада.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

В апреле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз желает военного разрешения конфликта на Украине и заявил, что ЕС продолжит поставки оружия и боеприпасов Киеву. Боррель выразил мнение, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

Политика,Жозеп Боррель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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