Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет», — предложил глава государства на встрече с лидерами думских фракций.