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1 час назад

Путин продлил более чем на год срок службы своего помощника Фурсенко

Газета.Ru

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной службы своего помощника Андрея Фурсенко до 17 июля следующего года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин продлил полномочия своего помощника Фурсенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июля 2023 года помощнику президента Российской Федерации Фурсенко Андрею Александровичу», — говорится в распоряжении.

17 июля Фурсенко должно исполниться 73 года. Закон, подписанный Путиным в марте прошлого года, отменил возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих. Изначально предельный возраст пребывания на гражданской службе составлял 65 лет.

В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин также подписал закон, разрешающий продлить срок службы генерал-полковников и адмиралов до 70 лет.

В начале июня президент России подписал указ об отставке пяти генералов МВД и одного полицейского полковника. От должностей были освобождены главы УМВД по Владимирской и Ярославской областям, замглавы УМВД по Алтайскому краю, глава оперативного управления МВД России и несколько других чинов. По словам источника РБК, причиной стала кадровая ротация. Это впоследствии подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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