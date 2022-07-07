Путин продлил полномочия своего помощника Фурсенко

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной службы своего помощника Андрея Фурсенко до 17 июля следующего года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июля 2023 года помощнику президента Российской Федерации Фурсенко Андрею Александровичу», — говорится в распоряжении.

17 июля Фурсенко должно исполниться 73 года. Закон, подписанный Путиным в марте прошлого года, отменил возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих. Изначально предельный возраст пребывания на гражданской службе составлял 65 лет.

В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин также подписал закон, разрешающий продлить срок службы генерал-полковников и адмиралов до 70 лет.