Путин продлил полномочия своего помощника Фурсенко

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной службы своего помощника Андрея Фурсенко до 17 июля следующего года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июля 2023 года помощнику президента Российской Федерации Фурсенко Андрею Александровичу», — говорится в распоряжении.
17 июля Фурсенко должно исполниться 73 года. Закон, подписанный Путиным в марте прошлого года, отменил возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих. Изначально предельный возраст пребывания на гражданской службе составлял 65 лет.
В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин также подписал закон, разрешающий продлить срок службы генерал-полковников и адмиралов до 70 лет.
В начале июня президент России подписал указ об отставке пяти генералов МВД и одного полицейского полковника. От должностей были освобождены главы УМВД по Владимирской и Ярославской областям, замглавы УМВД по Алтайскому краю, глава оперативного управления МВД России и несколько других чинов. По словам источника РБК, причиной стала кадровая ротация. Это впоследствии подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.