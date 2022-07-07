Нарышкин объяснил, почему Польше опасно занимать Западную Украину

Желание Польши вернуть контроль над западной Украиной опасно для всей Европы, поскольку может усложнить обстановку на континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии. По его словам, которые цитирует ТАСС, Москва внимательно следит за развитием этой ситуации.

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Это опасно для Украины и всей Европы. Дело в том, что на Европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территории соседних государств. Поэтому если Польша откроет ящик Пандоры, то мало никому не покажется, — сказал Нарышкин.

Он отметил, что политика Польши является отражением ее амбиций по отношению к той части территории, которую сейчас занимает Украина. Они относятся к прежним годам Речи Посполитой, добавил глава СВР.