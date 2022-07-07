В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
36 минут назад

Японский министр не пришел на ужин глав МИД G20 из-за Лаврова

Газета.Ru

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси решил не посещать официальный ужин глав внешнеполитических ведомств стран Большой двадцатки (G20) из-за того, что там мог быть его российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Японский министр не пришел на ужин глав МИД G20 из-за Лаврова
Фото: REUTERS / Toru HanaiREUTERS / Toru Hanai

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие (главы МИД Японии – прим. ред.) будет неуместным», — говорится в сообщении.

Оба министра находятся на индонезийском острове Бали, где участвуют министерских встречах G20. Лавров проведет там ряд встреч, в том числе с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.

Лидеры G7 вспомнили фотографии Путина с обнаженным торсом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне рассказала, что российская делегация на саммит «Большой двадцатки» (G20) с намерением обсудить мировые проблемы. По ее словам, если взять во внимание то, что «двадцатка» занимается в первую очередь вопросами экономики, финансов, хозяйственной деятельности, то на саммите будет о чем поговорить».

Политика,Мария Захарова,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МИД Турции,
87
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители