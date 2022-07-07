Японский министр не пришел на ужин глав МИД G20 из-за Лаврова

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси решил не посещать официальный ужин глав внешнеполитических ведомств стран Большой двадцатки (G20) из-за того, что там мог быть его российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Фото: REUTERS / Toru Hanai REUTERS / Toru Hanai

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие (главы МИД Японии – прим. ред.) будет неуместным», — говорится в сообщении.

Оба министра находятся на индонезийском острове Бали, где участвуют министерских встречах G20. Лавров проведет там ряд встреч, в том числе с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.