Путин ответил на вопрос об уехавших IT специалистах

"Поэтому кто-то поехал. Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело - жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) - у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", - подчеркнул Путин.