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48 минут назад

Путин считает, что в соседних странах жить хорошо, но дома - лучше

ТАССиещё 10

Некоторые специалисты действительно уезжают из России, и в этом нет ничего удивительного, но многие в итоге возвращаются. В соседних странах жить тоже хорошо, но дома - лучше, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

Путин ответил на вопрос об уехавших IT специалистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет, - сказал глава государства, комментируя реплику об отъезде из страны некоторых IT-специалистов. - Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов".

Как пояснил президент, среди этих факторов - и поддержка государства, и бытовые условия.

"Поэтому кто-то поехал. Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело - жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) - у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", - подчеркнул Путин.

Политика,Владимир Путин,
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