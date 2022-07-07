Путин ответил на вопрос об уехавших IT специалистах

Некоторые специалисты действительно уезжают из России, и в этом нет ничего удивительного, но многие в итоге возвращаются. В соседних странах жить тоже хорошо, но дома - лучше, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".
"То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет, - сказал глава государства, комментируя реплику об отъезде из страны некоторых IT-специалистов. - Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов".
Как пояснил президент, среди этих факторов - и поддержка государства, и бытовые условия.
"Поэтому кто-то поехал. Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело - жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) - у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", - подчеркнул Путин.