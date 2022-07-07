Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно расценил решение британского премьера Бориса Джонсона уйти в отставку. Об этом об написал в своем Телеграм-канале.
«Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось», - написал глава нижней палаты парламента.
Володин также подчеркнул, что именно Борис Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов — Белгорода и Курска. Он подчеркнул, что «подданные Британии должны это знать».
«Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца», - заявил Володин.
Он призвал задуматься других европейских лидеров, к чему может привести антироссийская политика.
Ранее стало известно, что Борис Джонсон подал в отставку. Он заявил, что останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии. При этом он подчеркнул, что правительство и будет поддерживать Украину «так долго, как потребуется».