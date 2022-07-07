Пескова спросили о возможном начале военных действий со стороны Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши.
"Это должны оценивать наши военные коллеги", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
6 июля заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что комплекс военных приготовлений Запада, в том числе в Польше, является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении.
По его словам, милитаристские устремления Польши, которые поддерживаются Западом, ведут к повышению военно-политической напряженности.
В свою очередь бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский заявил, что союзники НАТО не поддержат Польшу в войне с Россией из-за Украины. Глава министерства обороны страны, в свою очередь, сообщил о развертывании в стране британской системы ПВО Sky Sabre.