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18 минут назад

Песков переадресовал военным вопрос о возможном начале военных действий со стороны Польши

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши.

Пескова спросили о возможном начале военных действий со стороны Польши
Фото: ReutersReuters

"Это должны оценивать наши военные коллеги", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

6 июля заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что комплекс военных приготовлений Запада, в том числе в Польше, является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении.

«Готовимся к худшему»: Песков о мерах в ответ на блокаду Калининграда

По его словам, милитаристские устремления Польши, которые поддерживаются Западом, ведут к повышению военно-политической напряженности.

В свою очередь бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский заявил, что союзники НАТО не поддержат Польшу в войне с Россией из-за Украины. Глава министерства обороны страны, в свою очередь, сообщил о развертывании в стране британской системы ПВО Sky Sabre.

Политика,Дмитрий Песков,Генштаб,НАТО,
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