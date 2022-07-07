Пескова спросили о возможном начале военных действий со стороны Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши.

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"Это должны оценивать наши военные коллеги", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

6 июля заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что комплекс военных приготовлений Запада, в том числе в Польше, является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении.

По его словам, милитаристские устремления Польши, которые поддерживаются Западом, ведут к повышению военно-политической напряженности.