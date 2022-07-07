"Первый пошел": В России отреагировали на отставку Джонсона

Ситуация вокруг британского премьера Бориса Джонсона, который, по данным СМИ, может подать в отставку в ближайшее время, стала закономерным итогом "наглости и бездарной политики". Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг в своем Telegram-канале.

"Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности! Первый пошел..." - написал политик, комментируя "новости из Лондона". При этом Медведев дал свою оценку происходящему. "Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке", - считает он.

В постскриптуме Медведев добавил: "Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики" и сопроводил это смеющимся смайликом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг в течение дня выступит с обращением к нации, сообщили в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Как предполагают телеканалы ITV, Sky News и газета The Times, политик заявит о своей отставке.

Ранее кабинет Джонсона покинули не менее 54 человек, среди которых четыре министра. В среду вечером группа членов правительства во время личной встречи призвала премьера уйти добровольно и "с достоинством". Тем не менее Джонсон заявлял, что не намерен покидать свой пост.

Скандалы вокруг Джонсона продолжались со времени пандемии COVID-19. Его рейтинг резко упал, когда была обнародована информация о вечеринках, проходивших в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Премьер долгое время отрицал свою осведомленность и причастность к происходившему, однако позднее появились доказательства его участия в этих вечеринках. Последним в череде стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора консерваторов Криса

Пинчера, когда вскрылось, что тот, будучи нетрезв, домогался двух мужчин. Впоследствии оказалось, что в отношении Пинчера и прежде велись расследования о домогательствах, но Джонсон, зная об этом, продвигал его по службе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все последнее время выступал главным русофобом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в ближайшие несколько часов объявить о своей отставке. При этом телеканал телеканал Sky News накануне анонсировал экстренное выступление Джонсона к нации.

«Мы все видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон. […] Точно он дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик, на мой взгляд, он заслуживает адекватную оценку», — отметила Матвиенко.

По ее мнению, при таком уровне недоверия со стороны граждан и коллег по кабинету отставка Бориса Джонсона неизбежна.

«И основной его аргумент, что ему нельзя уходить в отставку, потому что на Украине идет война, зацепиться больше не за что», — добавила сенатор.

Она также подчеркнула, что у жителей европейских стран открываются глаза, они «все больше возмущаются иррациональной политикой своих правительств», осуждают их за принимаемые действия. Все разумные европейцы понимают, что страны Европы несамостоятельные и выполняют указания «своего старшего партнера», считает сенатор.

«Они (европейские лидеры — прим.ред.) не думают о тех последствиях, к чему это приведет в собственных странах. Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная», — заключила Матвиенко.

Накануне стало известно, что 27 членов британского правительства подали в отставку в связи со скандалом вокруг Джонсона. Он начал терять доверие избирателей и соратников по партии после обнародования информации о вечеринках, проходивших в его резиденции в период действия жестких коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах. В начале июня 2022 года прошло голосование в британском парламенте по вопросу вынесения вотума недоверия премьеру, однако он сумел заручиться поддержкой большинства депутатов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собравшийся в отставку, не любит Россию, как и власти РФ его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России.

«Но правительственный кризис там широкий. Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она связала это решение с неудачной попыткой разрушить Россию. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Мораль — не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись», — написала она.

Она также подробнее пояснила, что по Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг. Захарова привела пример, когда Джонсон «покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть». Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственную карьеру, и его сдали свои же.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля подаст в отставку. О его скором уходе с поста сообщили The Sun и ВВС со ссылкой на источники. По словам Захаровой, сейчас можно наблюдать глубочайший кризис, ситуация полураспада королевства вызывает тревогу.

Она подчеркнула, что возможную отставку Джонсона должно прокомментировать посольство Британии, которое располагается в Москве на площади Луганской Народной Республики.

Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1. Всем очевидно — либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты, — отметила Захарова.

К отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привели внутренние проблемы страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, новые власти будут меньше уделять внимания внешним факторам, в том числе ситуации на Украине. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти изменения хорошим знаком.

«Совершенно очевидно, что курс британской власти в отношении Украины будет пересмотрен. Несмотря на то что общественное мнение в течение длительного времени готовили именно антироссийски, нужно понимать, что отставка Джонсона говорит о серьезном недовольстве проводимой властями политикой. В данный момент будет изменение курса, скорее всего, ориентир новой британской власти будет на внутреннюю повестку. В Великобритании серьезный финансовый кризис, как говорят в Европе. Они стараются всячески сейчас дистанцироваться от общеевропейской риторики, настроенной против России», — сказала член нижней палаты российского парламента.

Думаю, нас ждут позитивные сдвиги. Если говорить об изменениях в отношении Украины, начнутся они, безусловно, с Великобритании. Отставка Джонсона и всего кабинета министров — это хороший знак в этом направлении. Они первые сообразили



Мария Бутина

депутат Госдумы

По мнению Бутиной, пересмотр вопроса военной помощи Киеву со стороны Лондона существенно повлияет на расстановку сил в российско-украинском конфликте. Кроме того, она считает, что другие союзники Украины могут последовать примеру Соединенного Королевства.

«Великобритания традиционно выходит из зоны влияния Евросоюза, еще со времен [премьер-министра Маргарет] Тэтчер. Она не ассоциирует себя с общим европространством. Она неоднократно говорила, что Великобритания должна держаться обособленно, поскольку присутствие в коллективном пространстве мешает жителям Великобритании. Они обычно реагируют быстрее и самостоятельнее», — заключила она.

Уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может негативно сказаться на отношениях РФ и Британии, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«На место Джонсона придет Лиз Трасс, и может стать даже хуже. С другой стороны, отношения России и Великобритании находятся уже на настолько низком уровне, что вполне могут последовать и улучшения», — пояснил депутат, также назвав Джонсона «поросенком, который надоел британцам со своими пьянками и гулянками».

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании может стать первым шагом в формировании нового многополярного мира, считает доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Но быстрых изменений в отношениях между странами ждать не стоит, заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Об этом сообщает «Би-би-си». Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Перспективы для России

«Кто придет на место Джонсона, говорить не приходится, — слишком большое там сейчас болото, — считает Ордуханян. — К тому же в перспективе это не будет иметь большого значения, потому что курс Джонсона — консолидированный курс англосаксов. В большей степени Джонсон был таким "смотрящим за Европой", а реальные приказы поступали из другого места. Складывается ощущение, что это начало какого-то большого процесса».

Политолог напомнил, что в ноябре в США состоятся выборы в конгресс, на которых с большой долей вероятности победят республиканцы. Смена курса в Штатах приведет и к смене в Великобритании, а затем и дальше в мире.

«Все же хочу подчеркнуть, что именно глобальных перемен пока ждать не стоит: на фоне русофобии строится политика любого потенциального главы и Штатов, и Великобритании. Тем не менее формальная часть все же может измениться, а для нас это, однозначно, будет плюсом», — отметил политолог.

Он уверен, что британцы и американцы не сойдут с общего пути в отношении к России , пока не утрясется новый формат многополярного мира. Смена власти в Великобритании и США — первый к этому шаг.

Надеюсь, будет избран все же мирный формат перехода, и, кто бы ни пришел ко власти, он будет проводить политику мирного сосуществования и с Россией, и с Китаем, а может, даже с БРИКС



Рафаэль Ордуханян

политолог

«С другой стороны, история может прийти и к глобальному многополярному противостоянию БРИКС с ОДКБ и НАТО с AUKUS. Посмотрим, какие решения будут принимать другие страны и к каким союзам присоединятся», — заключил Ордуханян.

Новый мир

Великобритания, по убеждению политолога, стоит на пороге формирования нового мира. В 2023 году ей придется пережить еще и референдум о независимости Шотландии, который может положить конец существованию Великобритании как сверхдержавы.

«Кроме того, я убежден, что референдум по Шотландии и неизбежный уход Елизаветы II станут двумя последними гвоздями в крышку гроба проекта Великобритании. Если что-то и держит это образование вместе, то только авторитет королевы. Все эти события вместе, в сумме с будущими выборами президента США станут началом нового мира, и нам нужно очень внимательно следить за этими процессами», — предупредил политолог.

Он обратил внимание еще и на то, что в Канаде свое недовольство высказывает франкоязычное население, что тоже может указывать на желание некоторой части общества выйти из состава страны.

«Мы — свидетели формирования нового мира. Отставка Джонсона — закономерный процесс. Каждая сторона готовится к решающей битве в ближайшие годы», — заключил Ордуханян.

Надеюсь, противостояние будет мирным, но на этот счет у меня есть большие сомнения. Нам необходимо быть бдительными и внимательно отслеживать подобные глобальные перемены в мире, не сосредотачивая все своей внимание только на Украине



Рафаэль Ордуханян

политолог

Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что «смена режима произошла», и секретарь кабинета министров «организует процесс» для избрания нового премьера.

Оказавшийся в центре очередного политического скандала Джонсон заявил, что не оставит свой пост. В ответ 53 члена британского правительства сложили с себя полномочия и ушли в отставку.

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона станет первой в ряду неизбежных отставок руководителей западных стран, которые поставили «бездумную поддержку Украины» выше интересов своих стран и нужд граждан. Такой комментарий дал сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram.

Ранее «Би-би-си» сообщил, что премьер Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Уточнялось, что политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. Он хочет, чтобы нового лидера консерваторов назначили к партийной конференции.

Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке премьера Британии, однако не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс сообщил, что «смена режима произошла» и секретарь кабинета министров «организует процесс» для избрания нового премьера.