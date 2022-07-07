В Кремле допустили перенос сроков послания президента Федеральному собранию

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году может быть перенесена на осень. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Этого нельзя исключать», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В декабре прошлого года Песков заявлял, что подготовка к посланию началась «концептуально, но предметно еще предстоит работать над основой текста». В январе пресс-секретарь президента России допустил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет перенесено из-за омикрон-штамма коронавируса.

При этом в июне в Кремле заявили, что традиционная ежегодная прямая линия президента России состоится «чуть позже» из-за загруженности Владимира Путина.