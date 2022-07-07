«Мы все, коллеги, видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон. По итогам последних данных, 70 процентов жителей Великобритании не поддерживают политику премьер-министра Джонсона», – сообщила спикер верхней палаты парламента.