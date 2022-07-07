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14 минут назад

Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом и ястребом. Видео

Денис Фьючин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала премьер-министра Великобритании главным ястребом и русофобом. Об этом политик заявила во время пресс-конференции в Москве. Соответствующий фрагмент видео опубликован в Telegram-канале «Пул №3».

«Мы все, коллеги, видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон. По итогам последних данных, 70 процентов жителей Великобритании не поддерживают политику премьер-министра Джонсона», – сообщила спикер верхней палаты парламента.

Сегодня стало известно, что Борис Джонсон намерен выступить с обращением к нации в течение дня. Ранее появилась информация, что 57 членов британского правительства подали в отставку.

Политика,Видео,Борис Джонсон,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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