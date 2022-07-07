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56 минут назад

Посольство Британии отказалось указывать адрес с Площадью ЛНР

Мария Иванова

В посольстве Великобритании в Москве заявили РИА Новости, что будут указывать в официальных документах старый адрес - Смоленская набережная, дом 10. Ранее столичные власти «перенесли» адрес посольства на Площадь ЛНР.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании получила название «Площадь Луганской Народной Республики».

Площадь расположена вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Из-за переименований новый адрес посольства стал таким - Площадь ЛНР, владение 1, однако дипломаты заявили, что будут использовать старый адрес.

Две недели назад Собянин присвоил территории у посольства США название «Площадь ДНР».

Политика,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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