Посольство Британии отказалось указывать адрес с Площадью ЛНР

В посольстве Великобритании в Москве заявили РИА Новости, что будут указывать в официальных документах старый адрес - Смоленская набережная, дом 10. Ранее столичные власти «перенесли» адрес посольства на Площадь ЛНР.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании получила название «Площадь Луганской Народной Республики».

Площадь расположена вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Из-за переименований новый адрес посольства стал таким - Площадь ЛНР, владение 1, однако дипломаты заявили, что будут использовать старый адрес.