ЕС и Украина хотели приостановить участие России во ВТамО

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По его словам, благодаря работе российской стороны в Совете, 23—25 июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию», в соответствии с которой стороны обусловились не разрушать таможенную инфраструктуру.