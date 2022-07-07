Захарова отреагировала на призыв Джоан Роулинг к отставке Джонсона

Дипломат написала: на то, что происходит на Западе, «весь мир смотрит как на повадки дикарей». Захарова считает, что те, кто «называет себя цивилизованным миром, передовыми странами, развитыми демократиями, стали даже не всеобщим посмешищем».

Борис Джонсон с призывами покинуть пост не согласен. Он отметил, что продолжает работу и приглашает новых кандидатов на освободившиеся должности в кабинете министров. Как отметил политик, он оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.