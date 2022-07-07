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19 минут назад

Захарова отреагировала на призыв Джоан Роулинг к отставке Джонсона

Елена Прошина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на призыв британской писательницы и автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг отправить премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку.

Захарова отреагировала на призыв Джоан Роулинг к отставке Джонсона
Фото: ТАССТАСС

Дипломат написала: на то, что происходит на Западе, «весь мир смотрит как на повадки дикарей». Захарова считает, что те, кто «называет себя цивилизованным миром, передовыми странами, развитыми демократиями, стали даже не всеобщим посмешищем».

«Они вызывают чувство уместной брезгливости у тех, кем привыкли безосновательно брезговать сами», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Роулинг опубликовала пост, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть», — написала она в Twitter.

Борис Джонсон с призывами покинуть пост не согласен. Он отметил, что продолжает работу и приглашает новых кандидатов на освободившиеся должности в кабинете министров. Как отметил политик, он оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

Политика,Борис Джонсон,Мария Захарова,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,МИД России,
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