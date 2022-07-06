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39 минут назад

В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»

Lenta.ru

В Берлине напрасно полагают, что на запуск «Северного потока-2» (СП-2) могут повлиять исключительно немецкие власти. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал к началу переговоров по запуску СП-2 на ограниченный период времени, чтобы обеспечить Германию газом.

В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

«Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска «Северного потока-2» находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — написал сенатор.

Он также усомнился в необходимости Москве входить в положение Германии и запускать газопровод в условиях наложенных на Россию санкций.

Ранее представитель министерства экономики Германии отказался подтвердить или опровергнуть планы по национализации части газопровода «Северный поток-2», проходящему по территории ФРГ.

Политика,Видео,Клаус Эрнст,Алексей Пушков,Совет Федерации,Бундестаг,
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