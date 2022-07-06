Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

"Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.