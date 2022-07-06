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36 минут назад

Путин обсудил с Пашиняном обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе

ТАССиещё 6

Президент РФ Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Фото: ТАССТАСС

"Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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