В России не планируется выдавать выездные визы, а также вводить новые основания, ограничивающие выезд из страны. Об этом заявил сегодня заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируются», - пояснил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что не видит никакой необходимости вводить выездные визы для жителей России. По его словам, «если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право», но он не слышал ни о каком ограничении выезда за рубеж для граждан России.