Захарова сравнила заявление Госдепа США с песней Бритни Спирс

Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс подчеркнул, что в США хотели бы появления «повода для двусторонней встречи» Лаврова и Блинкена, но пока Россия его не дала.

Захарова отметила, что заявление Прайса «похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time (Еще раз, милый – прим. ред.)».

Он процитировала строчки из песни, в которых говорится о том, что «одиночество убивает» и сдержится просьба подать знак.

«А я отвечу своими словами из June Song (…) Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», - написала Захарова слова англоязычной песни, которую сочинила сама.