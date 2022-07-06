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1 час назад

Захарова сравнила заявление Госдепа США с песней Бритни Спирс

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала строчками из англоязычных песен заявление Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Цитаты она привела в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс подчеркнул, что в США хотели бы появления «повода для двусторонней встречи» Лаврова и Блинкена, но пока Россия его не дала.

Захарова отметила, что заявление Прайса «похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time (Еще раз, милый – прим. ред.)».

Он процитировала строчки из песни, в которых говорится о том, что «одиночество убивает» и сдержится просьба подать знак.

«А я отвечу своими словами из June Song (…) Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», - написала Захарова слова англоязычной песни, которую сочинила сама.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал, что сейчас у России и США нет никаких отношений, «они в точке нуля по Кельвину».

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