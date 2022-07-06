В МИД прояснили ситуацию с задержанием судна РФ в Турции

В МИД РФ заявил, что судно под российским флагом «Жибек жолы» не задерживали и не арестовывали в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломатов, судно сейчас находится в порту на рейде и проходит стандартные процедуры.
Украинские власти ранее призвали Турцию «принять необходимые меры» в отношении судна «Жибек жолы». На Украине считают, что этот сухогруз прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.
СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна.
Источник РИА Новости в таможне заявил, что Турция пока не предприняла никаких действий в отношении «Жибек жолы».
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в ситуации надо разобраться. Он отметил, что судно действительно ходит под флагом России, но, по предварительным данным, принадлежит Казахстану, а груз перевозило по контракту между Эстонией и Турцией.