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31 минуту назад

В МИД прояснили ситуацию с задержанием судна РФ в Турции

Мария Иванова

В МИД РФ заявил, что судно под российским флагом «Жибек жолы» не задерживали и не арестовывали в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД прояснили ситуацию с задержанием судна РФ в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломатов, судно сейчас находится в порту на рейде и проходит стандартные процедуры.

Украинские власти ранее призвали Турцию «принять необходимые меры» в отношении судна «Жибек жолы». На Украине считают, что этот сухогруз прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна.

Источник РИА Новости в таможне заявил, что Турция пока не предприняла никаких действий в отношении «Жибек жолы».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в ситуации надо разобраться. Он отметил, что судно действительно ходит под флагом России, но, по предварительным данным, принадлежит Казахстану, а груз перевозило по контракту между Эстонией и Турцией.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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