Песков назвал австрийское общество нездоровым

В Кремле раскритиковали травлю экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из-за дружественных отношений с президентом РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает произошедшее показателем нездорового общества. Об этом пишет РИА Новости.
Песков заявил, что в Кремле негативно к этому относимся. По его мнению, это говорит о том, что общество нездорово.
«Это такие плохие симптомы, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее. Совершенно невыносимые условия для нее созданы. Это такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», - сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что Кнайсль пока не обращалась в Россию за поддержкой.
Ранее Карин Кнайсль подтвердила информацию, что покинула Австрию из-за угроз расправы и не дает интервью. До этого она покинула совет директоров «Роснефти», где занимала должность независимого директора.