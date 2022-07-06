Песков назвал австрийское общество нездоровым

«Это такие плохие симптомы, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее. Совершенно невыносимые условия для нее созданы. Это такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», - сказал Песков.