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34 минуты назад

Песков назвал австрийское общество нездоровым

Елена Прошина

В Кремле раскритиковали травлю экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из-за дружественных отношений с президентом РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает произошедшее показателем нездорового общества. Об этом пишет РИА Новости.

Песков назвал австрийское общество нездоровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что в Кремле негативно к этому относимся. По его мнению, это говорит о том, что общество нездорово.

«Это такие плохие симптомы, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее. Совершенно невыносимые условия для нее созданы. Это такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», - сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Кнайсль пока не обращалась в Россию за поддержкой.

Ранее Карин Кнайсль подтвердила информацию, что покинула Австрию из-за угроз расправы и не дает интервью. До этого она покинула совет директоров «Роснефти», где занимала должность независимого директора.

Политика,Карин Кнайсль,Дмитрий Песков,Роснефть,
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