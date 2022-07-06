Лавров прокомментировал «слив» переговоров Путина и Макрона

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обнародованные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. По его словам, Москва ведет переговоры так, чтобы «не было стыдно». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно», — сказал министр.

По его словам, Москва всегда говорит то, что думает, и готова отвечать за свои слова и объяснять позицию. Он также подчеркнул, что «слив» записи переговоров президентов французской стороной не соответствует дипломатической этике.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», - отметил Лавров.

Ранее французские СМИ опубликовали расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, которые состоялись 20 февраля. Разговор попал в фильм президенте Франции.