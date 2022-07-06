Лавров заявил об ответственности Запада за гибель украинцев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе должны осознавать ответственность за гибель мирных жителей ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Российский министр подчеркнул, что украинские власти используют оружие, поставленное западными странами, как «средство устрашения».

«Это государственный террор. <…> Западные страны, конечно, должны осознавать свою ответственность независимо от того, как и что толкует [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда», - заключил Лавров.

В Пентагоне ранее заявили, что с 2014 года США выделили Украине военную помощь на сумму более $8,7 млрд, 6,1 млрд из них были выделены с 24 февраля 2022-го.