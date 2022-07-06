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56 минут назад

Лавров обвинил Киев во вранье

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки западного вооружения Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — министр.

Напомним, что ранее Лавров отмечал, что при возобновлении переговоров с Киевом Россия будет учитывать ситуацию «на земле» и нежелание ряда освобожденных областей возвращаться под контроль Украины. Он напомним, что Москва сразу же согласилась на переговоры, когда их предложили украинские власти, однако первые раунды ни к чему не привели и ситуация изменилась только на встрече в Стамбуле в конце марта.

Позднее Киев внезапно «сорвал переговоры». По словам Лаврова, это произошло по указке США и Великобритании.

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