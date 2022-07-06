Володин высказался об истинном виновнике пандемии COVID-19

США должны понести ответственность и возместить миру убытки от пандемии коронавируса. Об этом в своем Телеграм-канале заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Володин прокомментировал словам американского ученого, главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который обвинил США в распространении пандемии коронавируса. По мнению Сакса, вирус вышел из американских биотехнологических лабораторий.
«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии. Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», - написал Володин.
Он также отметил, что военные биологические разработки США, которые ведутся по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Кроме того, всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки.
Ранее председатель комиссии журнала Lancet, профессор Джеффри Сакс заявил, что COVID-19 скорее всего был создан в американской биолаборатории, а не вышел из природы. Учены два года интенсивно изучали вирус и пришли к выводу, что это грубая ошибка биотехнологий, а не естественное распространение.