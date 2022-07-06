Володин высказался об истинном виновнике пандемии COVID-19

США должны понести ответственность и возместить миру убытки от пандемии коронавируса. Об этом в своем Телеграм-канале заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Володин прокомментировал словам американского ученого, главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который обвинил США в распространении пандемии коронавируса. По мнению Сакса, вирус вышел из американских биотехнологических лабораторий.

«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии. Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», - написал Володин.

Он также отметил, что военные биологические разработки США, которые ведутся по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Кроме того, всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки.