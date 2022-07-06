В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
23 минуты назад

Володин высказался об истинном виновнике пандемии COVID-19

Елена Прошина

США должны понести ответственность и возместить миру убытки от пандемии коронавируса. Об этом в своем Телеграм-канале заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин высказался об истинном виновнике пандемии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин прокомментировал словам американского ученого, главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который обвинил США в распространении пандемии коронавируса. По мнению Сакса, вирус вышел из американских биотехнологических лабораторий.

«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии. Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», - написал Володин.

Он также отметил, что военные биологические разработки США, которые ведутся по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Кроме того, всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки.

Ранее председатель комиссии журнала Lancet, профессор Джеффри Сакс заявил, что COVID-19 скорее всего был создан в американской биолаборатории, а не вышел из природы. Учены два года интенсивно изучали вирус и пришли к выводу, что это грубая ошибка биотехнологий, а не естественное распространение.

Политика,Джеффри Сакс,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители