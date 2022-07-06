В Калининграде нашли способ гарантированно связать регион с остальной Россией

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем могут появиться выделенные железная и автомобильная дороги из основной части РФ в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.

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Алиханов отметил, что на это потребуется согласие Литвы.

«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие», - рассказал губернатор.

Он добавил, что эта ветка должна иметь «международный режим ее функционирования», чтобы гарантировать наземную связь Калининграда с остальной Россией.

По мнению Алиханова, также возможно строительство автодороги с выделенным коридором, за пределы которого невозможно выехать.

«Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда», - отметил он.

С 18 июня Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

Грузы в Калининград сейчас доставляют по морю паромами.